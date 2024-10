Lanazione.it - Ternana, un centrocampo da inventare. A Sestri Levante possibile cambio di modulo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’attesa con varie incognite. Le Fere si preparano alla partita di(domani alle 18.30) con l’obbligo di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, per non perdere troppo contatto con la testa della classifica . L’assenza del centrocampista Corradini ( che ieri ha lavorato in modo personalizzato) amplifica l’emergenza nella zona mediana, reparto che deve fare già a meno del lungodegente Damiani e dove Aloi, tornato in campo contro il Rimini per un segmento della ripresa, forse non è ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto. Ignazio Abate (che oggi sarà in conferenza alle 12.45, al termine della rifinitura a porte chiuse) valuta dunque anche l’ipotesi di un, come lascia intendere la sua risposta a precisa domanda in merito dopo la partita di venerdì scorso al “Liberati“ contro il Rimini. "Ci penso e stiamo provando.