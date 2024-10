Gaeta.it - Spettacolo per le vittime di violenza a Bologna: Carlo Lucarelli presenta “Senza mezze misure”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento speciale si preannuncia per il 25 novembre all’Arena del Sole di, dove il noto autore e narratoreporterà in scena unodedicato alledi, focalizzandosi soprattutto su donne e bambini. Questo progetto, intitolato ““, è stato realizzato in collaborazione con Elena Zaccherini, direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per ledi reato, che ha come obiettivo quello di dare voce a chi ha subito ingiustizie e traumi. L’iniziativa è sostenuta dalla rete di consociate di Legacoop, un’importante alleanza nel panorama sociale e culturale della regione. Una narrazione che scava nel dolore umano “” si basa su una raccolta di circa ottanta storie di vita vissuta, provenienti da persone che hanno subito violenze.