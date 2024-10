Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta in anteprima a Lucca Comics & Games TENEBROSA di Hubert e Vincent Mallié

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arriva ine in libreria e fumetteria dal 15 novembre con, in esclusiva per il mercato editoriale italiano, il primo volume di, un classico di successo deifrancesi. Magnificata dal tratto virtuoso di, la sceneggiatura disi interroga sul peso del retaggio familiare e ci consegna, sotto le apparenze del racconto fantasy, un’intima riflessione sui mostri che ci portiamo dentro. C’erano una volta un cavaliere errante, il suo fedele scudiero e una principessa da salvare oppure no? Non sempre le favole fanno sognare, alcune nascondono orridi segreti che le trasformano in incubi. I protagonisti disono infatti Arzhur, cavaliere in disgrazia con poche speranze di redenzione, e Islen, principessa rassegnata a espiare le colpe dei propri genitori.