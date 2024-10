Salerno, esplosione notturna sveglia i residenti di via Medaglie d’Oro: indagini per tentato furto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle 2:17 di notte, un fragoroso boato ha interrotto il sonno dei residenti di via Medaglie d’Oro, a Salerno. Allertati dal rumore, alcuni abitanti hanno notato vetri infranti sulla strada e hanno subito avvisato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente per avviare le verifiche. L’ipotesi attualmente al vaglio è quella di un tentativo di furto in un negozio locale, che si andrebbe a sommare ad altri episodi simili registrati negli ultimi mesi. I cittadini della zona chiedono ora un rafforzamento delle misure di sicurezza, inclusi maggiori controlli e un’illuminazione più efficace, considerate le condizioni di scarsa visibilità e la vicinanza alla tangenziale che potrebbero agevolare atti criminali. Fonte: Salernonotizie.it Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Salerno, esplosione notturna sveglia i residenti di via Medaglie d’Oro: indagini per tentato furto Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle 2:17 di notte, un fragoroso boato ha interrotto il sonno deidi via, a. Allertati dal rumore, alcuni abitanti hanno notato vetri infranti sulla strada e hanno subito avvisato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente per avviare le verifiche. L’ipotesi attualmente al vaglio è quella di un tentativo diin un negozio locale, che si andrebbe a sommare ad altri episodi simili registrati negli ultimi mesi. I cittadini della zona chiedono ora un rafforzamento delle misure di sicurezza, inclusi maggiori controlli e un’illuminazione più efficace, considerate le condizioni di scarsa visibilità e la vicinanza alla tangenziale che potrebbero agevolare atti criminali. Fonte:notizie.it Segui ZON.IT su Google News.

Salerno, esplosione notturna sveglia i residenti di via Medaglie d’Oro: indagini per tentato furto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Occupazione indebita del suolo pubblico: un problema nel cuore di Salerno Nel pieno centro di Salerno, precisamente in Via Raffaele Conforti e Via A. M. De Luca, si verifica una situazione che ha destato l’indignazione di alcuni residenti. Nelle ... (Zon.it)

Alle 2:17 di notte, un fragoroso boato ha interrotto il sonno dei residenti di via Medaglie d’Oro, a Salerno. Allertati dal rumore, alcuni abitanti hanno ... (zon.it)

Una pioggia di denunce contro ignoti, è partita in queste ore da residenti e commercianti del Quartiere Don Bosco, dove la scorsa notte una banda ha messo in atto una sassaiola, spaccando i vetri di ... (canaledieci.it)

I residenti del Quartiere Europa, in particolare delle vie Luigi Angrisani, Lazzarelli e Rocco Cocchia, esprimono forte malcontento per i lavori notturni di rifacimento del manto stradale. (salernonotizie.it)