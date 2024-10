Sport.quotidiano.net - Sainz fa il matador, Norris il guastafeste

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Avevo immaginato che il Messico sarebbe stato il luogo perfetto per la mia vittoria d’addio con la Ferrari. Ma adesso ho cambiato idea: restano altre quattro gare e con questa Rossa posso salire ancora sul gradino più alto del podio" Festeggiato dal padre ex iridato dei rally, dalla compagna Rebecca e dal presidente Elkann, il prode Carlossi è goduto l’attimo. Terzo successo in carriera, secondo stagionale. "Il titolo costruttori è alla nostra portata – ha aggiunto lo spagnolo –. Ci credo e ci crediamo più che mai". Leclerc. Carletto ha festeggiato il compagno non nascondendo un pizzico di frustrazione: "Non sono stato perfetto nell’arco del week end – ha spiegato Charles –. Poteva andare meglio ma il podio è buono e il punto che ho preso per il giro veloce ci servirà".