Roma ore di riflessione a Trigoria | Ghisolfi annulla il volo per Parigi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ore diin casadopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina al Franchi. La panchina di Ivan Juric è in bilico e come riporta l’Ansa, il direttore sportivo Florenthato ilperche lo avrebbe portato a presenziare alla cerimonia del Pallone d’oro, in compagnia dei due calciatori giallorossi candidati, Artem Dovbyk e Mats Hummels (quest’ultimo autore ieri di un’autorete). Il manager é rimasto così nella capitale per mantenere un filo diretto con i Friedkin che in questo momento si trovano a New York. La proprietà sta riflettendo sul futuro della panchina della. Sullo sfondo c’è Daniele De Rossi, esonerato alla quarta giornata e ancora sotto contratto. Al momento lanon ha ancora un amministratore delegato, dopo le dimissioni di Lina Souloukou, di conseguenzaal momento è il dirigente di vertice del club giallorosso.