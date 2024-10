Noinotizie.it - Reati di mafia: Bari e altre località, sette arresti Carabinieri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Comando Provinciale dihanno eseguitoordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di(ufficio esecuzioni penali), nei confronti dittante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravicommessi intra il 2015 e il 2019 da soggetti appartenenti e contigui al clan Parisi – Palermiti, egemone in quegli anni nei quartieri Japigia e Madonnella die in diverse parti della provincia. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antidie condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecniche, supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito, già nel novembre del 2019, l’esecuzione di 15 provvedimenti cautelari.