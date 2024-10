Sport.quotidiano.net - Perugia, sprofondo rossonero. Grifo: presente nero, Futuro incerto. Anche il Milan U23 passa al "Curi». Formisano contestato e in discussione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilcade ancora e scivola sempre più in basso. L’andazzo è desolante ma, volendo e potendo, la stagione potrebbe ancora essere salvata. A fare festa al, stavolta, è il, squadra arrivata ada ultima in classifica. Ma non si può gettare la spugna a fine ottobre. Al di là di quelle che saranno le intenzioni a medio lungo termine della proprietà Faroni, serve un intervento nell’immediato. Il bonus regalato alla nuova società è già quasi finito e il "" rischia si svuotarsi ancora di più di fronte a prestazioni e risultati di questo tenore. Bene pensare alle infrastrutture, ma chi ha acquistato ilha acquistato una società di calcio e il calcio dovrebbe essere la priorirà. Che un club abbia spese enormi non è una scoperta, la piazza vuole un segnale, qualsiasi cosa che dimostri le buone intenzioni.