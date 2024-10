PENNY apre un nuovo store ad Azzate (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il 460° spazio PENNY Italia conferma la crescita anche in Lombardia Cernusco sul Naviglio – 28 ottobre 2024 - apre le porte al pubblico martedì 29 ottobre, il nuovo punto vendita PENNY di Azzate (VA), precisamente in via Renato Colli, 34. È la terza apertura dell'anno nella provincia di Varese, che raggiunge così 12 punti vendita nel suo territorio. Lo spazio PENNY d'Azzate un negozio di prossimità con una superficie complessiva di circa 900 mq, di cui 560 di sala vendita. Inoltre, il punto vendita è dotato di 40 posti auto dedicati, che si aggiungono all'ampio parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze. Il negozio è stato interamente ristrutturato e rinnovato, sia dal punto di vista edilizio ed impiantistico che in termini di layout di vendita. Liberoquotidiano.it - PENNY apre un nuovo store ad Azzate Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il 460° spazioItalia conferma la crescita anche in Lombardia Cernusco sul Naviglio – 28 ottobre 2024 -le porte al pubblico martedì 29 ottobre, ilpunto venditadi(VA), precisamente in via Renato Colli, 34. È la terza apertura dell'anno nella provincia di Varese, che raggiunge così 12 punti vendita nel suo territorio. Lo spaziod'un negozio di prossimità con una superficie complessiva di circa 900 mq, di cui 560 di sala vendita. Inoltre, il punto vendita è dotato di 40 posti auto dedicati, che si aggiungono all'ampio parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze. Il negozio è stato interamente ristrutturato e rinnovato, sia dal punto di vista edilizio ed impiantistico che in termini di layout di vendita.

PENNY apre un nuovo store ad Azzate

