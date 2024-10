Parità di genere, un sostegno concreto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Viviamo in un’epoca storica nella quale l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro è ormai diventata un imperativo sociale e culturale, tanto che aziende dei settori più diversi stanno intraprendendo iniziative concrete per promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo. La volontà di Trevisotoday.it - Parità di genere, un sostegno concreto Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Viviamo in un’epoca storica nella quale l’uguaglianza disul posto di lavoro è ormai diventata un imperativo sociale e culturale, tanto che aziende dei settori più diversi stanno intraprendendo iniziative concrete per promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo. La volontà di

Parità di genere, un sostegno concreto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter Un incontro significativo si è svolto a Milano, dove le rettrici delle principali università della città hanno discusso la fondamentale questione della parità di genere. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco ... (Gaeta.it)

Il successo? È un posto al tavolo. "Success is a seat on the table" è una frase che l’autrice Lilly Singh ha utilizzato in uno dei suoi interventi per parlare di parità di genere. La sede di Piacenza dell’Università Cattolica ha ripreso la frase ... (Ilpiacenza.it)

La matematica è una scienza esatta. E il dato lo cita la rettrice dell’Università Statale, Marina Brambilla. «Perché nella Crui, la conferenza dei rettori delle università italiane, si arrivi a una ... (msn.com)

Roma, 17 ott – “Un’occasione mancata oggi alla Camera, su un tema che dovrebbe unire il Paese e su cui ci eravamo detti disponibili a ragionare. Mi riferisco alle opportunità per le donne sul lavoro, ... (9colonne.it)

La mozione unitaria delle opposizioni concernente iniziative in materia di parità di genere, con particolare riguardo alle condizioni ... (agenzianova.com)