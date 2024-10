Tvplay.it - Pallone d’Oro, succede l’incredibile: Lautaro e i nerazzurri gongolano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Vinicius non vincerà il2024 e ora occhio anche a: è questa la rivelazione fatta da Fabrizio Romano sui propri account social. L’attaccante del Real Madrid, infatti, non prenderà parte alla cerimonia di premiazione, così come tutti i componenti del Real Madrid Si attende solamente l’annuncio ufficiale, ma Vinicius non sarà il prossimo vincitore del2024. A rivelarlo è stato Fabrizio Romano, il quale ha confermato che l’attaccante brasiliano non volerà a Parigi per assistere alla cerimonia della premiazione. Stesso discorso per il presidente Florentino Perez, l’allenatore Carlo Ancelotti e Bellingham. Chi sarà il vincitore del? Attenzione alla candidatura di Rodri, il quale potrebbe superare Vinicius in maniera totale e definitiva, soprattutto dopo la vittoria dell’Europeo.