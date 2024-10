Dilei.it - Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, cast, trama, dove e quando vedere la serie

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Latv– Idiè la seconda stagione della saga televisiva che racconta le vicende della profiler friulana, che torna su Rai1 con la straordinaria interpretazione di Elena Sofia Ricci. Dopo il successo di Fiori sopra l’inferno, andato in onda nel 2023, il personaggio letterario creato dalla scrittrice Ilaria Tuti torna sul piccolo schermo per coinvolgere il pubblico con un nuovo, intricato caso in cui la ricerca della verità si intreccia con lapersonale dicontro l’Alzheimer. Una malattia rappresenta una minaccia costante per la protagonista, che cerca di nasconderla, consapevole dei rischi per il ruolo che ricopre.