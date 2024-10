Ilfattoquotidiano.it - “Napoli sembra una favela brasiliana. Servirebbe l’esercito”, l’influencer americano scatena il putiferio. La replica: “La tua nazione è un ces*o”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le città italiane sempre più bersaglio di critiche sui social. O almeno questo è ciò che emerge da alcuni video. Se in passato era stata Milano a suscitare polemiche (“Ci sono truffatori ovunque“, lamentava una turista), poi Roma (criticata per i numerosissimi cantieri in vista del Giubileo), adesso tocca a. La città partenopea, in particolare, è stata descritta come una “” da @passportpapi.usa, un influencerseguito da 117 mila follower tra Instagram e TikTok. Un paragone impietoso che sta facendo parlare. Per esempio c’è un video, pubblicato 5 giorni fa, in cui il travel blogger (ovvero un influencer che condivide sul web esperienze di viaggi) ha scritto: “Molti quartieri di, in Italia,no essere molto simili a quelli delles a Rio De Janeiro“.