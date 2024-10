Mobilieri, il pari ci sta tutto. Imbrigliata la Massese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mobilieri PONSACCO 1 Massese 1 Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani (30’ st Imbrenda), Crecchi Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana (18’ st Marracco), Fischer (18’ st Pallecchi). A disp. Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Penco,Pini. All. Macelloni. Massese: Mariani, Mapelli (22’ st Bartolomei), Qulici, Brizzi (8’ st Cecilia), Romiti, Favret, Lorenzini (12’ st Goh), Costanzo, Buffa, Anich (31’ st Niccolini), Bertipagani. All. Pisciotta. Arbitro: Biagini di Lucca (Laci-Mucci). Marcatori: 35’ pt Buffa, 48’ st Borselli. Note: amm. Favret, Mangali, Niccolini, Colombini. 40’st espulso Grassi massaggiatore Massese. E’ stata una partita fra rossoblù e bianconeri giocata con un’intensita, ed una bravura tecnico atletica da sottolineare per entrambe le contendenti visto il terreno di gioco al limite della praticabilità. Sport.quotidiano.net - Mobilieri, il pari ci sta tutto. Imbrigliata la Massese Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)PONSACCO 1Ponsacco: Campinotti, Gemignani (30’ st Imbrenda), Crecchi Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana (18’ st Marracco), Fischer (18’ st Pallecchi). A disp. Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Penco,Pini. All. Macelloni.: Mariani, Mapelli (22’ st Bartolomei), Qulici, Brizzi (8’ st Cecilia), Romiti, Favret, Lorenzini (12’ st Goh), Costanzo, Buffa, Anich (31’ st Niccolini), Bertipagani. All. Pisciotta. Arbitro: Biagini di Lucca (Laci-Mucci). Marcatori: 35’ pt Buffa, 48’ st Borselli. Note: amm. Favret, Mangali, Niccolini, Colombini. 40’st espulso Grassi massaggiatore. E’ stata una partita fra rossoblù e bianconeri giocata con un’intensita, ed una bravura tecnico atletica da sottolineare per entrambe le contendenti visto il terreno di gioco al limite della praticabilità.

