Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile (Di lunedì 28 ottobre 2024) Che tempo farà. Ecco le previsioni Meteo per martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vasto vortice depressionario, centrato su Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Che. Ecco leper martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, pubblicate sul sitoRegione Umbria e aggiornate al 28 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vasto vortice depressionario, centrato su

Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le previsioni meteo della settimana: l'anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l'Italia, aprendo una fase di tempo più asciutto e stabile che potrebbe accompagnarci fino al ponte di Ognissanti.Continua a leggere (Fanpage.it)

Torna lentamente verso la normalità la situazione meteo in Emilia-Romagna dopo le piogge intense dei giorni scorsi che hanno provocato gravi danni in diverse aree della regione. Per domani, lunedì 28 ottobre, l’allerta resta arancione per ... (Parmatoday.it)

A Fara In Sabina ... Nessuna allerta meteo presente. Commento del previsore Medio Tirreno DOMENICA: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato ... (3bmeteo.com)

SABATO: pressione medie e livellate interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata. Nello specifico sui ... (3bmeteo.com)

La perturbazione n. 8 di ottobre continua ad insistere in Italia con un'ondata di maltempo da Nord a Sud. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento del tempo nelle regioni del Centro, ma anche ... (meteo.it)