Matteo Romano | Io ‘nato’ sui social ne ho preso le distanze

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) –è pronto a ripartire a concretizzare un viaggio iniziato anni fa, prima suie poi sul palco dell’Ariston, e che lo ha portato fino a qui. E’, infatti, uscito ‘Finta Nostalgia’, il primo Ep del giovane artista appena 22enne: un progetto che racchiude non solo la sua evoluzione musicale, ma anche il suo percorso di crescita personale che si rispecchia nella sua musica e che lo ho portato a vivere iin maniera diversa. Lui che su Tik Tok è diventato ‘Virale’ (come il titolo del brano sanremese del 2022) adesso guarda aicon uno sguardo più maturo: “Li vedo come un’opportunità ma sono riuscito a distaccarmene. È pericoloso vedere icome un’estensione della realtà”, dichiara in un’intervista all’Adnkronos.