M5s | rompendo col Garante Giuseppe Conte salva e libera il vero grillismo

di Giovanni Ceriani rompendo con Beppe Grillo, Giuseppe Conte in realtà emancipata e salva (salva perché emancipa) l'anima più autentica e dirompente del grillismo. Completa la sua parabola anti-establishment e anti-liberista, portando dalle piazze dentro i gangli del potere le sue istanze più rivoluzionarie, fino a cambiarne volto, morale e ascendenza di classe. rompendo con Grillo, Conte evita la evaporazione del fenomeno grillino in un populismo astratto, metafisico ed indifferenziato (cioè inutile), e di contro lo curva ostinatamente e più efficacemente in senso populista-progressista, ovvero schierato dalla parte debole della società. Perché è proprio Grillo che oggi tradisce il senso più vero e antisistema di quello che è stato il fenomeno 5stelle: dal suo nascere fino alla sua odierna reinterpretazione (e rilancio) di Conte e con Conte.

