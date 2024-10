Sport.quotidiano.net - Lo Jolo si piazza a un punto dalla vetta. Galcianese in rialzo. Doppietta Chiesanuova

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Qualche sorpresa, altrettante conferme: stanno già emergendo i primi rapporti di forza, ma saranno le prossime giornate a confermarli o a far emergere nuove eventuali protagoniste considerando che la stagione è ancora lunga. E’ il bilancio della settima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che si è chiusa ieri. PartendoPrima Categoria, la copertina è sicuramente per lo: unadi Marchio e un acuto di Bettazzi hanno griffato il 3-0 esterno sull’AM Aglianese e gli uomini del presidente Antoni sono adesso secondi nel girone D ad un solo. Già, perché nel frattempo il Prato Nord di Rondelli ha battuto 1-0 il Settimello capolista, rimescolando le carte in virtù di una rete di Calamai. Il CSL Prato Social Club ha portato a casa un, dopo il pari a reti inviolate contro la Gallianese.