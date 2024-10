LIVE – Darderi-Griekspoor 0-2, Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 28 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE del match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il tennista azzurro continua a prediligere altri superfici, ma la scorsa settimana a Vienna ha fatto vedere cose positive e potrà senz’altro giocarsela. Partirà però sfavorito contro l’olandese Griekspoor, che si trova maggiormente a suo agio in queste condizioni di gioco ed è reduce da una prestigiosa semifinale a Stoccolma. Griekspoor ha anche vinto l’unico precedente, quest’anno sulla terra di Parigi. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori si affronteranno nella giornata di lunedì 28 ottobre come primo match dalle 11:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Latestualedel match tra Lucianoe Tallon, primo turno deldi. Il tennista azzurro continua a prediligere altri superfici, ma la scorsa settimana a Vienna ha fatto vedere cose positive e potrà senz’altro giocarsela. Partirà però sfavorito contro l’olandese, che si trova maggiormente a suo agio in queste condizioni di gioco ed è reduce da una prestigiosa semifinale a Stoccolma.ha anche vinto l’unico precedente, quest’anno sulla terra di. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori si affronteranno nella giornata di lunedì 28 ottobre come primo match dalle 11:00.

LIVE – Darderi-Griekspoor 0-2, Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 In rete la difesa di rovescio dell’azzurro, che si offre subito al rivale. 15-40 Risponde in modo vincente Griekspoor di dritto. Palle break, due. 15-30 Servizio vincente! 0-30 Errore di dritto in ... (Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:45 Oggi, spera in un’altra rivincita. L’azzurro si era fermato per mano dell’olandese al Roland Garros, dopo aver vinto la prima partita in uno Slam, per 7-6, 6-3, 6-2. 10:43 Ci siamo, l’azzurro vuole la ... (Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters1000 di Parigi-Bercy ... (oasport.it)

Il Masters 1000 di Shanghai è trasmesso in diretta TV su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su NOW e Tennis Tv. Previsioni meteo Pechino – 5 ottobre 2024 Per ... (centrometeoitaliano.it)

Omroep Flevoland zendt Mud Masters in Biddinghuizen live uit op zaterdag 21 en 22 september vanaf 9.00 uur ’s ochtends. De uitzending is te volgen via TV, website en app. Mud Masters is een groot ... (omroepflevoland.nl)