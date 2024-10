Lanazione.it - Le selezione esclusiva di The Italian Sea Group. A Monte-Carlo trionfa l'eccellenza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) TISG, TheSea, conferma la propria leadership nel panorama internazionale del luxury yachting, durante la 33° edizione del Monaco Yacht Show 2024, l’appuntamento più prestigioso del settore dedicato ai superyacht e megayacht che si è svolto alla fine di settembre presso il suggestivo Port Hercule di Monaco. Anche quest’anno è stata registrata un’affluenza straordinaria, con oltre 30.000 visitatori, tra cui armatori, potenziali acquirenti e broker da tutto il mondo. In questa importante cornice, TheSeaha presentato unadi yacht in rappresentanza dell’a nel design, nella tecnologia e nella costruzione. TISG, che ha sede a Marina di Carrara (una trentina di km da Viareggio) si conferma dunque sempre più come prestigiosa realtà del settore.