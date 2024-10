Le civiche di destra trascinano il risultato di Bucci, insieme fanno il 15%: l’ombra di Toti e la profezia di Matteo Renzi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Qualcuno la dava per scontata ma in realtà questo duello all’ultimo voto tra il candidato del centrodestra Marco Bucci e quello del centrosinistra Andrea Orlando alle elezioni regionali in Liguria ha un vincitore. Se Bucci punta ad esser «il sindaco della Liguria» è proprio il caso di dire che grazie a Vince Liguria, attestata al 9,34% e ad Orgoglio Liguria, al 5,7% potrebbe diventare governatore. Fratelli d’Italia, partito di governo si attesta al 14,7% per cento. Le liste civiche sono al 15 nel conteggio del Viminale, al 16% stando alle proiezioni di Swg e Rai Opinio. I Totiani e gli ex Italia Viva Chi sono i candidati forti di queste due liste? Sicuramente si registra la vittoria, nell’ombra, dell’ex presidente di Regione Giovanni Toti, dimessosi un anno prima della scadenza del suo mandato per l’inchiesta che lo ha coinvolto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 28 ottobre 2024) Qualcuno la dava per scontata ma in realtà questo duello all’ultimo voto tra il candidato del centroMarcoe quello del centrosinistra Andrea Orlando alle elezioni regionali in Liguria ha un vincitore. Sepunta ad esser «il sindaco della Liguria» è proprio il caso di dire che grazie a Vince Liguria, attestata al 9,34% e ad Orgoglio Liguria, al 5,7% potrebbe diventare governatore. Fratelli d’Italia, partito di governo si attesta al 14,7% per cento. Le listesono al 15 nel conteggio del Viminale, al 16% stando alle proiezioni di Swg e Rai Opinio. Iani e gli ex Italia Viva Chi sono i candidati forti di queste due liste? Sicuramente si registra la vittoria, nel, dell’ex presidente di Regione Giovanni, dimessosi un anno prima della scadenza del suo mandato per l’inchiesta che lo ha coinvolto.

Le civiche di destra trascinano il risultato di Bucci, insieme fanno il 15%: l’ombra di Toti e la profezia di Matteo Renzi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La numerazione civica di Firenze ha una particolarità che la rende unica in Italia, cioè la presenza di numeri civici anche di colore rosso. Una particolarità, però, che può confondere i non ... (055firenze.it)

Hanno legato una corda attorno al collo di un'asina che non voleva spostarsi dal luogo in cui aveva partorito e l'hanno trascinata via per 30 metri usando un fuoristrada. Non soddisfatti, hanno ... (tg24.sky.it)

la destra nel totale guadagna il 7,9% dei voti, di cui il 7,5% dovuto all'incremento delle civiche; il centrosinistra modello 2022 perde l'1,8% e le sue civiche guadagnano solo lo 0,5%). Una ... (9colonne.it)

I titoli sono arrivati a guadagnare oltre il 7,5% e trascinano in alto anche le quotazioni ... Dynamic/Full Value 2027", che indica per fine periodo un risultato netto di 1,5 miliardi nel 2027. (ilsole24ore.com)

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italtennis vince 2-1 la sfida con il Belgio, valida per il Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. Nel punto decisivo ... (msn.com)