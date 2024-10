L’arte di Lorenzo Mattotti in tour con Star Shop, l’autore torna con “Fuochi” a 40 anni dalla prima pubblicazione (Di lunedì 28 ottobre 2024) È considerato tra i più internazionali degli autori italiani. Fumettista, illustratore, regista: Lorenzo Mattotti è uno dei maestri contemporanei più apprezzati in Italia e non solo. l’autore sarà ospite di Star Shop per presentare “Fuochi” (testo e illustrazioni Lorenzo Mattotti, 96 pagine Perugiatoday.it - L’arte di Lorenzo Mattotti in tour con Star Shop, l’autore torna con “Fuochi” a 40 anni dalla prima pubblicazione Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È considerato tra i più internazionali degli autori italiani. Fumettista, illustratore, regista:è uno dei maestri contemporanei più apprezzati in Italia e non solo.sarà ospite diper presentare “” (testo e illustrazioni, 96 pagine

L’arte di Lorenzo Mattotti in tour con Star Shop, l’autore torna con “Fuochi” a 40 anni dalla prima pubblicazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Alanis Morissette, una delle cantanti più influenti della storia del rock, a Steve McCurry, tra i più grandi fotoreporter del secolo. Sono solo alcuni dei nomi che aprono la lunga lista di ospiti chiamati per “GO!2025&Friends”, progetto che ... (Nerdpool.it)

Riti, ruscelli, montagne e castelli Di Lorenzo Mattotti; Esperienza visionaria e totalizzante, quella proposta dall’arte di Lorenzo Mattotti, che trova la sua espressione più compiuta nella serie ... (maremosso.lafeltrinelli.it)

Lorenzo Mattotti sarà ospite dello stand Star Shop a Lucca Comics & Games il 31 ottobre, ore 15, per sketch e dediche. In esclusiva per il tour ci saranno anche delle tote bag, 100% cotone ... (lagazzettadilucca.it)

Lorenzo Mattotti è ... ai Musei di Porta Romana di Milano. Mattotti realizza copertine, campagne pubblicitarie e manifesti, tra gli altri per Cannes 2000, l'Estate Romana e da sei anni per la Mostra ... (itinerarinellarte.it)