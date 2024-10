Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio ai vigili del fuoco. Conclusa la festa a Castrocaro tra giochi, parata e concerto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ATerme e Terra del Sole i giorni dell’alluvione sono ancora vividi nella memoria. Momenti drammatici in cui un’intera comunità ha conosciutosolidale dei tanti che si sono prodigati tendendo una mano. Tra loro i meravigliosidel, protagonisti di tanti interventi in favore della popolazione, a partire dal salvataggio da film condotto in via del Molino in elicottero, quando un’intera famiglia venne sottratta alla furia dell’acqua. Sconosciuti divenuti amici e da qualche ora addirittura concittadini. Il Corpo nazionale deidel, in terra termale per il Raduno interregionale e il 30° anniversario dell’associazione, fondata proprio anel 1994, venerdì sera è entrato nell’albo dei cittadini onorari diTerme e Terra del Sole.