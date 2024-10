Ilrestodelcarlino.it - La Vis Pesaro a Gubbio sulle ali dell’entusiasmo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "E va bene così. Senza Parole" direbbe Vasco commentando una prestazione, quella contro il Carpi, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo aver riacceso la vena realizzativa dei propri attaccanti ed aver collezionato l’ennesimo cleen sheet la Vis non ha intenzione di fermarsi. Il fitto calendario non consente infatti proclami e nella serata di Martedì 29 ottobre i pesaresi faranno visita al. Una formazione,quella umbra,in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive che l’hanno fatta scendere dai vertici della classifica. Grazie alla vittoria della scorsa giornata anche gli uomini di Stellone hanno infatti superato di un punto la formazione rossoblù, travolta sotto ogni aspetto dal Pineto. Dopo una grande partenza,la squadra di mister Roberto Taurino, ha collezionato 6 punti in 6 partite complice un emergenza in fase offensiva dovuta ai tanti infortuni.