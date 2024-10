Ilrestodelcarlino.it - Incidente all’alba sulla Porrettana. Si schianta contro l’oratorio. Trentenne muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si, perdendo illlo dell’auto,il porticato di un oratorio esul. A perdere la vita nell’avvenutodi ieri, a Granarolo, ilrumeno Constantin Valentin Jugariu. Il giovane muratore di Baricella stava presumibilmente tornando a casa dopo una serata a Bologna. Era alla guida della sua Audi A6 e stava percorrendo, poco dopo le 6, lain direzione di Minerbio. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, Jugariu ha perso illlo della vettura, all’altezza della frazione di Lovoleto: stando al racconto di alcuni testimoni, la macchina ha iniziato a sbandare come una scheggia impazzita, per poi invadere la carreggiata opposta, dove non stava transitando nessuno. L’Audi ha arrestato la sua corsa solo quando si ètauna colonna del porticato esterno deldi Villa Villani.