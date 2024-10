In auto con 110 dosi di cocaina, arrestato albanese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Non solo a Roma. Anche in provincia le auto noleggio stanno diventando le nuove basi mobili degli spacciatori di droga. A Mentana, città alle porte di Roma, i carabinieri della locale compagnia hanno infatti fermato un 22enne, alla guida di una vettura in affitto, in possesso di dosi di cocaina. arrestato pusher su auto a Imolaoggi.it - In auto con 110 dosi di cocaina, arrestato albanese Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Non solo a Roma. Anche in provincia lenoleggio stanno diventando le nuove basi mobili degli spacciatori di droga. A Mentana, città alle porte di Roma, i carabinieri della locale compagnia hanno infatti fermato un 22enne, alla guida di una vettura in affitto, in possesso didipusher su

