"Il vino fa bene al cuore". Medici a raccolta nella masseria di Bruno Vespa per difendere il settore (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bruno Vespa ci riprova. Da Manduria, in occasione dei festeggiamenti per i dieci anni dell’azienda Vespa-Vignaioli per passione, torna a parlare di vino e salute, dopo che le sue dichiarazioni al Gambero Rosso («Il vino fa male alla salute? Questa è una stupidaggine assoluta») avevano suscitato non poco scalpore. Il dibattitto pugliese, all'interno della masseria Li Reni, ha lasciato la parola ad un team di esperti, tra cui il nutrizionista Giorgio Calabrese (presidente del Comitato nazionale Sicurezza alimentare) e il cardiochirurgo Massimo Massetti (direttore cardiochirurgia al Policlinico Gemelli), oltre che il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella e il giornalista Michele Mirabella, storico conduttore della trasmissione di salute Elisir. Gamberorosso.it - "Il vino fa bene al cuore". Medici a raccolta nella masseria di Bruno Vespa per difendere il settore Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ci riprova. Da Manduria, in occasione dei festeggiamenti per i dieci anni dell’azienda-Vignaioli per passione, torna a parlare die salute, dopo che le sue dichiarazioni al Gambero Rosso («Ilfa male alla salute? Questa è una stupidaggine assoluta») avevano suscitato non poco scalpore. Il dibattitto pugliese, all'interno dellaLi Reni, ha lasciato la parola ad un team di esperti, tra cui il nutrizionista Giorgio Calabrese (presidente del Comitato nazionale Sicurezza alimentare) e il cardiochirurgo Massimo Massetti (direttore cardiochirurgia al Policlinico Gemelli), oltre che il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella e il giornalista Michele Mirabella, storico conduttore della trasmissione di salute Elisir.

