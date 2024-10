Sport.quotidiano.net - Il trofeo ’Città di Ferrara’. Andreella guida al Poggetto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Buona la prima per lo storico‘Città di. In una domenica autunnale si è svolta nell’area de ‘Il’ a Sant’Egidio la 61esima edizione del campionato a tappe di corsa campestre, che si articolerà in cinque domeniche fino al 15 dicembre prossimo. Un appuntamento promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio. Nello specifico a Sant’Egidio è stato il gruppo di Atletica Copparo ha predisporre tutti i percorsi e ristoro finale per gli atleti partecipanti, che complessivamente ieri mattina sono stati circa 250 tra competitivi, gare giovanili e camminata. Nella prima gara vittoria in solitaria per Giovanni Luca, che fin dal primo giro ha tenuto a debita distanza Andrea Pedrazzi.