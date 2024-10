Il reboot di BLADE sarebbe in procinto di essere girato l’anno prossimo; il nuovo script è in fase di scrittura (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il reboot di BLADE sarebbe in procinto di essere girato l’anno prossimo; il nuovo script è in fase di scrittura BLADE è stato recentemente rimosso dalla programmazione dei Marvel Studios, ma sembra che il film sia ancora vivo. Anche se l’atteso reboot del MCU non arriverà nelle sale l’anno prossimo, lo scooper Daniel Richtman ritiene che la produzione del film nel Regno Unito inizierà nel 2025. Inoltre, ha notato che il film sarà “dark e vietato ai minori” e avrà un “budget più ridotto rispetto agli altri film Marvel recenti”. Richtman sostiene inoltre che si sta lavorando a una nuova sceneggiatura. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildiindi; ilè indiè stato recentemente rimosso dalla programmazione dei Marvel Studios, ma sembra che il film sia ancora vivo. Anche se l’attesodel MCU non arriverà nelle sale, lo scooper Daniel Richtman ritiene che la produzione del film nel Regno Unito inizierà nel 2025. Inoltre, ha notato che il film sarà “dark e vietato ai minori” e avrà un “budget più ridotto rispetto agli altri film Marvel recenti”. Richtman sostiene inoltre che si sta lavorando a una nuova sceneggiatura.

