Grande successo per la Festa del Commercio in versione Halloween

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ponsacco, 28 ottobre 2024 – Il ritorno delladeldi Ponsacco nella suaEdition non ha tradito le aspettative. Sono state tantissime, circa 5mila, le persone che hanno affollato il centro di Ponsacco domenica sera, tra teschi, zucche e allestimenti da paura, la musica della Metempsicosi e attrazioni da brivido per grandi e piccoli. Un vero anticipo delladiquello organizzato da ConfProvincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera didella Toscana Nord-Ovest e il contributo di Toscana Energia. “C'era molta attesa intorno a questa manizione tornata a regalare una serata di allegria e divertimento in unainedita ma capace di attirare a Ponsacco moltissime persone” il commento del presidente Area Vasta ConfPisa Alessandro Simonelli.