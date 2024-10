Gaza Egitto | 2 giorni di cessate fuoco

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 7.45 Dopo oltre un anno di guerra tra Israele e Hamas, il presidente egiziano AlSisi propone 2di tregua ae un limitato scambio di ostaggi per garantire unilcompleto" La proposta prevede lo scambio di 4 ostaggi israeliani con detenuti palestinesi,poi 10di negoziati. Al-Sisi non ha però chiarito se il piano sia stato presentato formalmente alle parti Oggi Consiglio Onu sui raid Idf in Iran Un funzionario di Hamas: un accordo è possibile se Netanyahu rispetta patti.