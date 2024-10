Sport.quotidiano.net - Fiorentina Roma 5-1, le pagelle: Comuzzo un veterano. Dodo, chilometri sulla fascia

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 - Ecco ledifinita 5-1. De Gea 7 - Subito chiamato in causa da Dybala, ma non trema. Non può nulla sul colpo da biliardo di Kone, ma si supera nella ripresa quando rimedia da campione il mezzo passo falsopunizione di Dybala, deviandola sul palo.7,5 - A fine mese dovrà fare il tagliando per iche fa su quella. Non sempre gli riesce tutto quello che pensa, ma le intuizioni sono spesso quelle giuste. Si applica anche nelle diagonali con puntualità. Causa il secondo giallo di Hermoso che lascia lain 10.8 - Partita dacontro un cliente difficile come Dovbyk che lui disinnesca. Sta dimostrando personalità il ragazzo e in un paio di occasioni esce palla al piede con sicurezza. Sostituito all’89’ anche se Palladino ha finito i cambi ma la caviglia fa male.