Gaeta.it - Fiorentina infila una manita: la Roma esce sconfitta 5-1 dal ‘Franchi’

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La partita trasi conclude con un punteggio clamoroso: 5-1 a favore dei locali. Una sfida che ha visto i viola dominare e i giallorossi subire passivamente, portando la squadra di Mourinho a una delle sconfitte più pesanti della stagione. Il match, disputato allo Stadio Artemio Franchi, ha evidenziato le fragilità della, incapace di reagire di fronte a un avversario in grande forma. Una situazione che solleva domande sulle strategie e la preparazione degli uomini di Mourinho, complicando ulteriormente il panorama calcistico giallorosso. Una prestazione da incubo per laLadellaalnon è stata solo un momento negativo, ma ha rappresentato un completo fallimento della squadra in termini di gioco e di strategia.