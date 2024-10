Oasport.it - F1, la Ferrari è diventata la più preziosa alleata di un Verstappen in crisi tecnica con la Red Bull

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quattro appuntamenti al termine del Mondiale 2024 di F1 e la situazione per quanto riguarda il titolo piloti e costruttori è molto diversa. Max(Red) si presenta al via del week end del GP del Brasile (1°-3 novembre) con 47 punti di margine nei confronti del britannico Lando Norris (McLaren). Per effetto della gara in Messico, Lando ha rosicchiato 10 lunghezze in classifica all’olandese e può ancora sperare nell’impresa, in considerazione che a Interlagos e a Lusail (Qatar), dal 29 novembre al 1° dicembre, ci saranno le ultime due Sprint Race della stagione. In questa lotta senza esclusione di colpi, citando i 20? di penalità rimediati daa Città del Messico, lapotrebbe recitare il ruolo dell’arbitro. La scuderia di Maranello è quella che meglio delle altre sta rendendo in questa trasferta nel continente americano.