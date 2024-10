Don Matteo, Raoul Bova a cuore aperto sul 'suo' Don Massimo: "Decisivo l'incontro con padre Karel" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Raoul Bova ospite da Francesca Fialdini ha parlato del suo ruolo nei panni di Don Massimo in 'Don Matteo 14' : “Mi sono ispirato è un vero parroco di paese, ho dovuto trovare la sua empatia, qualcosa che piacesse a me e al pubblico”, ha spiegato Bova. Decisivo l’incontro con Don Karel Bolcina, che è diventato suo vero e proprio ‘coach’ spirituale: “Gli ho fatto un vero e proprio interrogatorio Feedpress.me - Don Matteo, Raoul Bova a cuore aperto sul 'suo' Don Massimo: "Decisivo l'incontro con padre Karel" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024)ospite da Francesca Fialdini ha parlato del suo ruolo nei panni di Donin 'Don14' : “Mi sono ispirato è un vero parroco di paese, ho dovuto trovare la sua empatia, qualcosa che piacesse a me e al pubblico”, ha spiegatol’con DonBolcina, che è diventato suo vero e proprio ‘coach’ spirituale: “Gli ho fatto un vero e proprio interrogatorio

Don Matteo, Raoul Bova a cuore aperto sul 'suo' Don Massimo: "Decisivo l'incontro con padre Karel"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sigla di Don Matteo 14 torna alle origini Si torna alla mitica canzone che ha reso celebre la fiction più longeva della televisione italiana. La colonna sonora di Don Matteo 14 continua a presentare le bellissime composizioni di Pino ... (Piperspettacoloitaliano.it)

Dopo il grande successo della prima puntata, accolta da quasi 5 milioni di spettatori e punte del 30 % di share, stasera in tv, arriva la seconda puntata di Don Matteo 14. ... (Amica.it)

Raoul Bova ospite da Francesca Fialdini ha parlato del suo ruolo nei panni di Don Massimo in 'Don Matteo 14': “Mi sono ispirato è un vero parroco di paese, ho dovuto trovare ... (ilmessaggero.it)

‘Ballando con le stelle’, il quinto appuntamento: gli eliminati, i 12 in gara e la classifica Mal di pancia, vomito e debolezza, dopo 30 anni la scoperta: è la malattia del vampiro. L'alimento che può ... (msn.com)

Don Matteo 14 torna in onda stasera – giovedì 24 ottobre 2024 – dalle 21:30 su Rai 1. Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo per la serie ambientata a Spoleto. Oltre ai volti noti anche tre new ... (fanpage.it)