Dibu Martinez fa il bis con il premio Yachine, Donnarumma arriva quarto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Emiliano Dibu Martinez vince il premio Yachine come miglior portiere per la seconda volta consecutiva. Nulla da fare per Gigio Donnarumma, che era tra i candidati e che è arrivato quarto. Martinez: «Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità » Martinez ha dichiarato: «Grazie mille a tutti. E’ un onore essere di nuovo su questo palco. Grazie a tutti i miei compagni dell’Aston Villa e Argentina e ai miei allenatori, il calcio rimane uno sport collettivo. Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità ». Il portiere dell’Aston Villa ha collaborato nel riportare il club dopo molti anni in Champions League e ha vinto la Copa America con l’Argentina. Il portiere argentino: «Mi sento incompreso. Non sono un esibizionista» Intervista al Guardian: I peluche sono un po’ in contrasto con la sua personalità in campo. Ilnapolista.it - Dibu Martinez fa il bis con il premio Yachine, Donnarumma arriva quarto Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Emilianovince ilcome miglior portiere per la seconda volta consecutiva. Nulla da fare per Gigio, che era tra i candidati e che èto: «Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità »ha dichiarato: «Grazie mille a tutti. E’ un onore essere di nuovo su questo palco. Grazie a tutti i miei compagni dell’Aston Villa e Argentina e ai miei allenatori, il calcio rimane uno sport collettivo. Ho sempre voluto migliorare fin da bambino. Questa è la mia mentalità ». Il portiere dell’Aston Villa ha collaborato nel riportare il club dopo molti anni in Champions League e ha vinto la Copa America con l’Argentina. Il portiere argentino: «Mi sento incompreso. Non sono un esibizionista» Intervista al Guardian: I peluche sono un po’ in contrasto con la sua personalità in campo.

Dibu Martinez fa il bis con il premio Yachine, Donnarumma arriva quarto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ne sa qualcosa Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina sconfitta dalla Colombia nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il Dibu si è lasciato andare ad un brutto gesto al ... (msn.com)

Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa, salterà le prossime due partite dell'Argentina dopo essere stato squalificato dalla Fifa per "comportamento offensivo". La sospensione è legata ad ... (corrieredellosport.it)

Dopo Intesa Sanpaolo, Unicredit. Prelios fa il bis nelle grandi partnership per la gestione dei crediti non performing, e precisamente degli Utp (unlikely to pay). «L'accordo di lungo termine ... (ilsole24ore.com)

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare ... (tennisitaliano.it)

Emiliano "Dibu" Martínez, portero de Argentina, saluda a James Rodríguez, jugador de Colombia, tras el partido en Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas. Foto EDH/AFP. El portero del ... (elsalvador.com)