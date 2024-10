Ilnapolista.it - Desailly: «Non ho fatto l’allenatore perché non volevo essere ossessionato»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per molti versi, scrive il Guardian, “è sempre stato una figura istintivamente controintuitiva. Ha lasciato la Serie A quando era il miglior campionato del mondo e si è trasferito al Chelsea , che non era nemmeno il miglior club di Londra. Si è trasferito in Qatar a metà degli anni 2000, molto prima che diventasse una potenza calcistica mondiale”. E poi “la sua competenza tattica e tecnica lo avrebbe reso un allenatore brillante. Invece è perfettamente contento di fare qualsiasi cosa lo muova: un po’ di affari, un po’ di beneficenza, un po’ di opinione”. Lo ha intervistato Jonathan Liew, ed è un’intervista intelligente per domande e risposte.