Da dove nasce lo spettacolo di Inter-Juventus

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Di certo nessuno poteva immaginarsi un 4-4. Fino a ieri laaveva subito un solo gol in campionato, il rigore di Razvan Marin del Cagliari. La squadra di Thiago Motta aveva una - irreale - media di 0.31 xG subiti a partita, rigori esclusi. Dall’altro lato del campo l’non era certo parsa irresistibile difensivamente, ma era stata capace di negare il gol al Manchester City e sembrava, nelle previsioni, poter gestire l’attacco della, non sempre brillante e privo, da qualche tempo, del fondamentale contributo di Koopmeiners e Nico Gonzalez. E invecehanno giocato una partita incosciente, in cui la gestione dei ritmi e il controllo del gioco sono passati progressivamente in secondo piano. Le squadre si sono lasciate trasportare dal flusso, assecondando e cavalcando le varie fasi della partita.