Clamoroso in Lione-Auxerre, il capitano va dall’arbitro con un foglio: chiede di rigiocare la partita (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il capitano dell'Auxerre ha presentato la "riserva tecnica" per chiedere ufficialmente di rigiocare la partita, condizionata secondo lui da un grave errore arbitrale. Fanpage.it - Clamoroso in Lione-Auxerre, il capitano va dall’arbitro con un foglio: chiede di rigiocare la partita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildell'ha presentato la "riserva tecnica" perre ufficialmente dila, condizionata secondo lui da un grave errore arbitrale.

