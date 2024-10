Ilgiorno.it - Chiara Ferragni fa un passo indietro: Claudio Calabi diventa amministratore unico di Fenice Srl

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – A distanza di quasi un anno dalla multa dell’antitrust per quello che poi èto lo scandalo pandoro, multa che a metà dello scorso dicembre fece tremare l’impero diprovocando a valanga un’indagine per truffa aggravata (e forse contribuendo anche a mettere la parola parola fine del loro matrimonio), l’influencer si fa da parte. Oggi, infatti, l'assemblea diSrl, la società proprietaria dei marchi, ha deliberato con il voto unanime dei soci di nominarequale, ruolo fino a oggi occupato dalla stessa imprenditrice digitale. Un cambio al vertice che arriva dopo quasi un anno di business in difficoltà, per usare un eufemismo, e dopo mesi di mal di pancia tra i soci.