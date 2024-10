Quotidiano.net - C’è paura o euforia?. Gli umori delle Borse

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Biocchi Chi si appassiona ai mercati finanziari impara in fretta che sono una continua alternanza di, percezioni e sentimenti, racchiudibili in due stati d’animo fondamentali:. Si potrebbe obiettare che l’è essa stessa una strana forma di, per cui i più raffinati dicono che sui mercati si alternano due paure: quella di perdere e quella di non riuscire a guadagnare, che è di gran lunga la più potente. Ognuna di queste due componenti emotive emblematiche ha il suo asset finanziario di riferimento: gli indici azionari rappresentano la predisposizione massima al rischio e, in momenti di, possono restituire guadagni molto significativi; l’oro simboleggia invece l’avversione al rischio ed è visto come il porto sicuro per eccellenza, cui ci si rivolge quando le cose non vanno bene e si generano incertezze e timori.