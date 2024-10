Bici a pedalata assistita “truccate” come motorini: multa salatissima ai conducenti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 - Sembravano Biciclette a pedalata assistita ma in realtà erano ciclomotori elettrici e per questo per i mezzi è scattato il sequestro e per i conducenti sanzioni per oltre 16mila euro. È questo l’esito di controlli mirati effettuati dal Reparto di Rifredi della polizia municipale sulla base di una serie di segnalazioni e finalizzati alla sicurezza stradale. Diversi cittadini avevano infatti notato alcune Biciclette a pedalata assistita che viaggiavano a velocità eccessiva e pericolosa sia sulle piste ciclabili che sui marciapiedi e, particolare che ha insospettito gli agenti, senza che i conducenti facessero alcun movimento sui pedali. La settimana scorsa sono stati quindi predisposti servizi con personale sia in borghese che in divisa che hanno avuto subito riscontro scoprendo tre Biciclette a pedalata assistita “truccate”. Lanazione.it - Bici a pedalata assistita “truccate” come motorini: multa salatissima ai conducenti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 - Sembravanoclette ama in realtà erano ciclomotori elettrici e per questo per i mezzi è scattato il sequestro e per isanzioni per oltre 16mila euro. È questo l’esito di controlli mirati effettuati dal Reparto di Rifredi della polizia municipale sulla base di una serie di segnalazioni e finalizzati alla sicurezza stradale. Diversi cittadini avevano infatti notato alcuneclette ache viaggiavano a velocità eccessiva e pericolosa sia sulle piste ciclabili che sui marciapiedi e, particolare che ha insospettito gli agenti, senza che ifacessero alcun movimento sui pedali. La settimana scorsa sono stati quindi predisposti servizi con personale sia in borghese che in divisa che hanno avuto subito riscontro scoprendo treclette a”.

Bici a pedalata assistita "truccate" come motorini: multa salatissima ai conducenti

