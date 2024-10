Lanazione.it - Bastonate in centro: mistero sull’aggressione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’aggressione alle 8 di sabato in pienostorico a Perugia. Colpi di stampella o bastone, una persona a terra che chiede aiuto di fronte a diversi passanti. Questo è quanto accaduto lungo Corso Vannucci a due passi da Palazzo dei Priori, sede del Comune. La versione ufficiale della polizia muncipale subito intervenuta, trovandosi nelle immediate vicinanze, riporta di una lite tra persone, due uomini, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. Non si sarebbe trattato quindi di una rapina ai danni di una donna ma di un litigio per questioni personali, sfociato poi nella violenza. Da quanto riferito dalla polizia municipale, uno dei due è stato colpito con una stampella e l’aggressore è stato subito individuato dagli agenti. Sul posto sarebbe anche intervenuta anche una pattuglia della Questura.