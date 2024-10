361magazine.com - Arriva la docuserie sul disastro di Rigopiano

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In onda dal 20 novembre LaE POI IL SILENZIO – ILDI, in uscita il 20 novembre, ripercorre la tragica vicenda dell’hotel, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, causando ventinove morti e lasciando undici sopravvissuti. Ideata da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro (che ne ha curato anche la regia), è una produzione Sky Original in collaborazione con Chora Media, composta da cinque episodi trasmessi su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e in streaming su NOW. Laesplora ilattraverso filmati impressionanti dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, che testimoniano le difficili operazioni di soccorso.