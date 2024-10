Anche in Inghilterra e Galles si fanno sempre meno figli: “Servono politiche di sostegno alla famiglia” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Galles e Inghilterra hanno registrato dei dati allarmanti riguardo al numero medio di figli per donna, il più basso mai registrato dal 1938. Tra i motivi principali ci sono preoccupazioni di carattere economico dei Millennials, gap salariale tra uomini e donne, e la lentezza delle diagnosi di infertilità. Fanpage.it - Anche in Inghilterra e Galles si fanno sempre meno figli: “Servono politiche di sostegno alla famiglia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)hanno registrato dei datirmanti riguardo al numero medio diper donna, il più basso mai registrato dal 1938. Tra i motivi principali ci sono preoccupazioni di carattere economico dei Millennials, gap salariale tra uomini e donne, e la lentezza delle diagnosi di infertilità.

Anche in Inghilterra e Galles si fanno sempre meno figli: “Servono politiche di sostegno alla famiglia”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Galles e Inghilterra hanno registrato dei dati allarmanti riguardo al numero medio di figli per donna, il più basso mai registrato dal 1938 ... (fanpage.it)

Il torneo di rugby 6 Nazioni nel 2025, come ogni altro anno, si svolgerà prettamente nei mesi di febbraio e marzo. Le squadre che scenderanno in campo sono le nazionali, per l’appunto, di sei Nazioni: ... (idealista.it)

“Sono molto soddisfatto che la maggioranza dei deputati del parlamento gallese ha votato contro una mozione che incoraggia la legislazione che avrebbe autorizzato il suicidio assistito. Il sostegno de ... (agensir.it)