Amici lite furiosa fra Zerbi e Pettinelli | interviene la produzione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) News TV. La puntata trasmessa oggi, 28 ottobre, del daytime diè stata dedicata a una accesatra Annae Rudy. La maestra di canto stava mettendo alla prova gli allievi sulla scrittura e sulla memoria, ma il collega si è intromesso per contestarla. Mentre i due professori discutevano in studio, un membro della redazione è intervenuto. Il compito dellaTutto è nato quando la professoressa Annaha chiesto a tutti i cantanti della classe didi misurarsi con la scrittura delle barre e con la memorizzazione di un brano in pochi minuti per "farli muovere e divertire" e vedere come "lavorano sotto pressione".