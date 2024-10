Amica.it - Adele scorge Celine Dion al suo concerto: gli abbracci e le lacrime delle due star

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dive che supportano altre dive. Come nel caso di. Quest’ultima si è resa conto che la cantante di My Heart Will Go On era presente tra il pubblico del suoa Las Vegas e non è riuscita a trattenere l’emozione. Un incontro tra due regine della musica che ha fatto vivere ai presenti al The Colosseum del Caesars Palace un momento indimenticabile. GUARDA LE FOTO, le foto dai sorrisi alle, incontro tra due reginesi è diretta correndo versoper poiarla. Entrambe non sono riuscite a trattenere l’emozione: eccole mentre scoppiano in. Una reazione immediata e spontanea tra duevoci più riconoscibili e potenti del panorama musicale. Il pubblico è ovviamente esploso in un fragoroso applauso.