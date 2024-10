Voto Georgiavince il partito filorusso

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 9.41 Ilche è al governo in Georgia ha vinto le elezioni parlamentari. Lo ha annunciato la Commissione elettorale. Scrutinati oltre i 99% dei voti, Sogno Georgiano risulta al 54,2%. Tuttavia, i partiti d'opposizione, filo-occidentali respingono il risultato come fraudolento. "Non riconosciamo i risultati falsificati di queste elezioni", ha detto la leader dell'Unm, Bokuchava. E il leader delAkhali, Gvaramia, ha accusato Sogno Georgiano di "usurpazione del potere e colpo di Stato".