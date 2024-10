VIDEO | Politeama e Favorita, il Soccorso alpino festeggia 70 anni: "Nel 2023 garantiti 189 interventi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Hanno mostrato ai curiosi e agli addetti ai lavori le tecniche adottate e le attrezzature utilizzate per garantire il Soccorso in ambienti impervi o più in generale nelle situazioni di maggiore rischio. Il Soccorso alpino speleologico siciliano festeggia i 70 anni della fondazione del Corpo Palermotoday.it - VIDEO | Politeama e Favorita, il Soccorso alpino festeggia 70 anni: "Nel 2023 garantiti 189 interventi" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Hanno mostrato ai curiosi e agli addetti ai lavori le tecniche adottate e le attrezzature utilizzate per garantire ilin ambienti impervi o più in generale nelle situazioni di maggiore rischio. Ilspeleologico sicilianoi 70della fondazione del Corpo

