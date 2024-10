Ilrestodelcarlino.it - Viali arrabbiato rimprovera i suoi: "Non dovevamo regalare nulla"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Non potevamocontro una squadra come il Palermo, e la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che, invece, lo abbiamo fatto: peccato per quel quarto d’ora tra i due loro gol". Non fa drammi mister William, che riconosce gli errori della squadra ma anche il valore dell’avversario. "Globalmente la prestazione non mi è dispiaciuta: qualche errore di troppo, ma a parte quel quarto d’ora nel primo tempo siamo stati in gara. Nei primi dieci minuti potevamo anche segnare". La squadra è stata troppo concessiva nei due gol e su questo dice:. "Da un paio di minuti avevamo perso le distanze, li abbiamo pressati meno alti e volevo evitarlo per non portarli nella nostra trequarti. Con le forti capita di perdere le distanze, ma è lì che bisogna rimanere lucidi e saper soffrire". Sui gol subiti analizza: "Il primo è un po’ casuale: rimpalli, un fallo o non fallo di mano.